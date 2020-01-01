Токеномика на Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Открийте ключова информация за Ghibli Elon (GHIBLI ELON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure. Официален уебсайт: https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk Купете GHIBLI ELON сега!

Токеномика и анализ на цената за Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ghibli Elon (GHIBLI ELON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Общо предлагане: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Циркулиращо предлагане: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

Токеномика на Ghibli Elon (GHIBLI ELON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ghibli Elon (GHIBLI ELON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GHIBLI ELON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GHIBLI ELON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GHIBLI ELON, разгледайте цената в реално време на токените GHIBLI ELON!

Прогноза за цената за GHIBLI ELON Искате ли да знаете какъв път може да поеме GHIBLI ELON? Нашата страница за прогноза за цената GHIBLI ELON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GHIBLI ELON сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!