Информация за цената за GetTheGirl (GTG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0
24-часов нисък $ 0
24-часов висок $ 0
Рекорд за всички времена $ 0.00128154
Най-ниска цена $ 0
Промяна на цената (1ч) 0.00%
Промяна на цената (1д) +3.75%
Промяна на цената (7д) -8.80%

Цената в реално време за GetTheGirl (GTG) е--. През последните 24 часа GTG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GTG е $ 0.00128154, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GTG има промяна от 0.00% за последния час, +3.75% за 24 часа и -8.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GetTheGirl (GTG)

Пазарна капитализация $ 382.83K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 382.83K
Циркулиращо предлагане 822.71M
Общо предлагане 822,713,514.237148

Текущата пазарна капитализация на GetTheGirl е $ 382.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GTG е 822.71M, като общото предлагане е 822713514.237148. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 382.83K.