Информация за цената за Get Rich or Die Trying (GRODT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00213253 $ 0.00213253 $ 0.00213253 24-часов нисък $ 0.0022737 $ 0.0022737 $ 0.0022737 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00213253$ 0.00213253 $ 0.00213253 24-часов висок $ 0.0022737$ 0.0022737 $ 0.0022737 Рекорд за всички времена $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 Най-ниска цена $ 0.00183633$ 0.00183633 $ 0.00183633 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +2.40% Промяна на цената (7д) -8.28% Промяна на цената (7д) -8.28%

Цената в реално време за Get Rich or Die Trying (GRODT) е$0.00222508. През последните 24 часа GRODT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00213253 до най-висока стойност $ 0.0022737, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GRODT е $ 0.00588249, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00183633.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GRODT има промяна от +0.13% за последния час, +2.40% за 24 часа и -8.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Get Rich or Die Trying (GRODT)

Пазарна капитализация $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Текущата пазарна капитализация на Get Rich or Die Trying е $ 2.22M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GRODT е 1000.00M, като общото предлагане е 999999998.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.22M.