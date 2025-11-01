Информация за цената за Get Out Frog (GOF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.17% Промяна на цената (7д) -22.27% Промяна на цената (7д) -22.27%

Цената в реално време за Get Out Frog (GOF) е--. През последните 24 часа GOF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOF е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOF има промяна от -- за последния час, +2.17% за 24 часа и -22.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Get Out Frog (GOF)

Пазарна капитализация $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K Циркулиращо предлагане 975.00T 975.00T 975.00T Общо предлагане 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Get Out Frog е $ 16.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOF е 975.00T, като общото предлагане е 975000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.81K.