Информация за цената за Get Bagged (BAGGED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001621 $ 0.00001621 $ 0.00001621 24-часов нисък $ 0.00001705 $ 0.00001705 $ 0.00001705 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001621$ 0.00001621 $ 0.00001621 24-часов висок $ 0.00001705$ 0.00001705 $ 0.00001705 Рекорд за всички времена $ 0.00032414$ 0.00032414 $ 0.00032414 Най-ниска цена $ 0.00000721$ 0.00000721 $ 0.00000721 Промяна на цената (1ч) -0.54% Промяна на цената (1д) -0.89% Промяна на цената (7д) +65.95% Промяна на цената (7д) +65.95%

Цената в реално време за Get Bagged (BAGGED) е$0.00001633. През последните 24 часа BAGGED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001621 до най-висока стойност $ 0.00001705, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BAGGED е $ 0.00032414, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000721.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BAGGED има промяна от -0.54% за последния час, -0.89% за 24 часа и +65.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Get Bagged (BAGGED)

Пазарна капитализация $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Циркулиращо предлагане 999.80M 999.80M 999.80M Общо предлагане 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632

Текущата пазарна капитализация на Get Bagged е $ 16.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BAGGED е 999.80M, като общото предлагане е 999800313.2714632. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.41K.