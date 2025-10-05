Информация за цената за Germinal (GERM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +4.13% Промяна на цената (7д) +4.13%

Цената в реално време за Germinal (GERM) е--. През последните 24 часа GERM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GERM е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GERM има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +4.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Germinal (GERM)

Пазарна капитализация $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Циркулиращо предлагане 999.02M 999.02M 999.02M Общо предлагане 999,024,561.260988 999,024,561.260988 999,024,561.260988

Текущата пазарна капитализация на Germinal е $ 8.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GERM е 999.02M, като общото предлагане е 999024561.260988. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.62K.