Информация за GeoDB (GEO) Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously. Официален уебсайт: https://thedataverse.io/ Бяла книга: https://odinprotocol.io/docs/odin-whitepaper.pdf Купете GEO сега!

Токеномика и анализ на цената за GeoDB (GEO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GeoDB (GEO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.44K $ 24.44K $ 24.44K Общо предлагане: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Циркулиращо предлагане: $ 177.40M $ 177.40M $ 177.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.21K $ 48.21K $ 48.21K Рекорд за всички времена: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013775 $ 0.00013775 $ 0.00013775 Научете повече за цената на GeoDB (GEO)

Токеномика на GeoDB (GEO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GeoDB (GEO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GEO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GEO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GEO, разгледайте цената в реално време на токените GEO!

Прогноза за цената за GEO Искате ли да знаете какъв път може да поеме GEO? Нашата страница за прогноза за цената GEO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GEO сега!

