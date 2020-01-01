Токеномика на GENZAI by Virtuals (GENZAI) Открийте ключова информация за GENZAI by Virtuals (GENZAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GENZAI by Virtuals (GENZAI) GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space. Официален уебсайт: https://genzai.wtf Бяла книга: https://docs.genzai.wtf/ Купете GENZAI сега!

Токеномика и анализ на цената за GENZAI by Virtuals (GENZAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GENZAI by Virtuals (GENZAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.22K $ 31.22K $ 31.22K Рекорд за всички времена: $ 0.00112793 $ 0.00112793 $ 0.00112793 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Токеномика на GENZAI by Virtuals (GENZAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GENZAI by Virtuals (GENZAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GENZAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GENZAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GENZAI, разгледайте цената в реално време на токените GENZAI!

