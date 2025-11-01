Информация за цената за Genopets (GENE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00640858 $ 0.00640858 $ 0.00640858 24-часов нисък $ 0.00669265 $ 0.00669265 $ 0.00669265 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00640858$ 0.00640858 $ 0.00640858 24-часов висок $ 0.00669265$ 0.00669265 $ 0.00669265 Рекорд за всички времена $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Най-ниска цена $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 Промяна на цената (1ч) -0.24% Промяна на цената (1д) +1.26% Промяна на цената (7д) -9.79% Промяна на цената (7д) -9.79%

Цената в реално време за Genopets (GENE) е$0.00654042. През последните 24 часа GENE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00640858 до най-висока стойност $ 0.00669265, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GENE е $ 37.83, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00512048.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GENE има промяна от -0.24% за последния час, +1.26% за 24 часа и -9.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Genopets (GENE)

Пазарна капитализация $ 557.62K$ 557.62K $ 557.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 654.04K$ 654.04K $ 654.04K Циркулиращо предлагане 85.26M 85.26M 85.26M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Genopets е $ 557.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GENE е 85.26M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 654.04K.