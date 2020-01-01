Токеномика на GenomesDAO GENE ($GENE) Открийте ключова информация за GenomesDAO GENE ($GENE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GenomesDAO GENE ($GENE) We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value. Официален уебсайт: https://genomes.io/ Купете $GENE сега!

Токеномика и анализ на цената за GenomesDAO GENE ($GENE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GenomesDAO GENE ($GENE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.27K $ 29.27K $ 29.27K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 270.85M $ 270.85M $ 270.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 108.08K $ 108.08K $ 108.08K Рекорд за всички времена: $ 0.04076945 $ 0.04076945 $ 0.04076945 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010808 $ 0.00010808 $ 0.00010808 Научете повече за цената на GenomesDAO GENE ($GENE)

Токеномика на GenomesDAO GENE ($GENE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GenomesDAO GENE ($GENE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $GENE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $GENE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $GENE, разгледайте цената в реално време на токените $GENE!

