Токеномика на Genius X (GENSX)
BLOCKCHAIN AGNOSTIC ACCELERATOR & LAUNCHPAD (1) To projects, we are the only evergreen accelerator (always open and running and not dependent on shareholders/sponsors), with a 100% customized acceleration services - no fixed-term/3-month group activities with a demo day that does not consider each project's own problem and challenge. Our engagement is typically long-term: we don't believe you can offer a project a lot of support within 3 months. Venture building takes time - a year or more, we are always there to make sure we do everything for projects at the right point of time. (2) To communities, we are the only tokenized accelerator, where we involve community in the venture building business and share with community the value and revenue generated at Genius X, through our GENSX tokens. Other accelerators are centralized / owned by institutions and do not involve community. Our team started building another DeFi protocol before launching Genius X. During their entrepreneurship journey, they gained a lot of valuable experience and learned some lessons, and they already realized a huge lack of truly value-adding support for Web3 founders to build their project. Therefore, we decided to launch Genius X to contribute to the Web3 venture building ecosystem by providing a unique, and really value-adding accelerator product. We have a current pipeline of projects for onboarding to Genius X, and we expect to onboard several of them in the rest of 2023. GENSX token has a very unique utility and value driver. According to Genius X's business model, it will earn tokens of many projects that it will accelerate, as well as fees from helping those projects raise funds and host IDOs (on the launchpad). 20% of all these earnings will be distributed to GENSX stakers.
Токеномика и анализ на цената за Genius X (GENSX)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Genius X (GENSX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Genius X (GENSX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Genius X (GENSX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой GENSX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой GENSX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на GENSX, разгледайте цената в реално време на токените GENSX!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.