Токеномика на Genesis Worlds (GENESIS) Открийте ключова информация за Genesis Worlds (GENESIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Genesis Worlds (GENESIS) Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Официален уебсайт: https://genesis.game/ Купете GENESIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Genesis Worlds (GENESIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Genesis Worlds (GENESIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 59.57K $ 59.57K $ 59.57K Общо предлагане: $ 220.88M $ 220.88M $ 220.88M Циркулиращо предлагане: $ 220.88M $ 220.88M $ 220.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.57K $ 59.57K $ 59.57K Рекорд за всички времена: $ 0.485444 $ 0.485444 $ 0.485444 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00026969 $ 0.00026969 $ 0.00026969 Научете повече за цената на Genesis Worlds (GENESIS)

Токеномика на Genesis Worlds (GENESIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Genesis Worlds (GENESIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GENESIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GENESIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GENESIS, разгледайте цената в реално време на токените GENESIS!

Прогноза за цената за GENESIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GENESIS? Нашата страница за прогноза за цената GENESIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GENESIS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!