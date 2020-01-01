Токеномика на Generative Market eXplorer (AIGMX) Открийте ключова информация за Generative Market eXplorer (AIGMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Generative Market eXplorer (AIGMX) Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges. Официален уебсайт: https://aigmx.trade Бяла книга: https://docs.aigmx.trade

Токеномика и анализ на цената за Generative Market eXplorer (AIGMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Generative Market eXplorer (AIGMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 112.53K $ 112.53K $ 112.53K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 116.01K $ 116.01K $ 116.01K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011601 $ 0.00011601 $ 0.00011601 Научете повече за цената на Generative Market eXplorer (AIGMX)

Токеномика на Generative Market eXplorer (AIGMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Generative Market eXplorer (AIGMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIGMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIGMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIGMX, разгледайте цената в реално време на токените AIGMX!

