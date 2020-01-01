Токеномика на Generational Wealth (WEALTH) Открийте ключова информация за Generational Wealth (WEALTH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Generational Wealth (WEALTH) $WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution. Официален уебсайт: https://studywealth.xyz Купете WEALTH сега!

Токеномика и анализ на цената за Generational Wealth (WEALTH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Generational Wealth (WEALTH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 645.55K $ 645.55K $ 645.55K Общо предлагане: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Циркулиращо предлагане: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 645.55K $ 645.55K $ 645.55K Рекорд за всички времена: $ 0.00296045 $ 0.00296045 $ 0.00296045 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00064683 $ 0.00064683 $ 0.00064683 Научете повече за цената на Generational Wealth (WEALTH)

Токеномика на Generational Wealth (WEALTH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Generational Wealth (WEALTH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WEALTH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WEALTH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WEALTH, разгледайте цената в реално време на токените WEALTH!

Прогноза за цената за WEALTH Искате ли да знаете какъв път може да поеме WEALTH? Нашата страница за прогноза за цената WEALTH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WEALTH сега!

