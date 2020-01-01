Токеномика на Generate Endless Money (GEM) Открийте ключова информация за Generate Endless Money (GEM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Generate Endless Money (GEM) Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space. Официален уебсайт: https://gemonsol.site Купете GEM сега!

Токеномика и анализ на цената за Generate Endless Money (GEM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Generate Endless Money (GEM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 795.21K $ 795.21K $ 795.21K Общо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Циркулиращо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 795.21K $ 795.21K $ 795.21K Рекорд за всички времена: $ 0.00229302 $ 0.00229302 $ 0.00229302 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00079526 $ 0.00079526 $ 0.00079526 Научете повече за цената на Generate Endless Money (GEM)

Токеномика на Generate Endless Money (GEM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Generate Endless Money (GEM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GEM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GEM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GEM, разгледайте цената в реално време на токените GEM!

Прогноза за цената за GEM Искате ли да знаете какъв път може да поеме GEM? Нашата страница за прогноза за цената GEM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GEM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!