Токеномика на Generaitiv (GAI)
Информация за Generaitiv (GAI)
Generaitiv is a community-driven Artificial Intelligence (AI) platform built to empower AI contributors. With community built open source AI Models, users can generate AI visual art and list it as an NFT in seconds.
The problem with current AI generative platforms is a credit system paid in fiat. Typically those credits are locked into a single ecosystem without interoperability. $GAI is a utility token to power the platform, and exchange for compute time. Stakers on the network will be compensated to validate compute tasks.
Alternative Open Source AI projects do not properly compensate AI model creators. The AI models that are available are community built, and an entire ecosystem has been built around incentivizing an open and free AI. Royalties on AI visual art sales will be paid out immediately, and a portion of fees on sales will be sent to the original AI model creators. The value chain of a traditional NFT marketplace is Collector -> Artist, with Generaitiv the ecosystem will compensate Collector > Artist > AI Model Creator.
Both Technical Founders have an extensive background in AI, 2014 launched a physical autonomous robot which included a chatbot which received nationwide attention, and computer vision / AI in production use around the world in enterprise applications. Both founders have also provided development services in the web3 space from DeFi to NFT platforms. Generaitiv was launched February 14th, 2023 as a vision to ensure that AI remains open source, and not behind controlled centralized, walled gardens owned by large corporations.
Our platform went live as of February 21st, 2023
Generaitiv is developing a decentralized protocol, and crowd sourced network of AI compute requests. Additional platform support of synthetic media, videos, chat, music generation is also planned.
Токеномика и анализ на цената за Generaitiv (GAI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Generaitiv (GAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Generaitiv (GAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Generaitiv (GAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой GAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой GAI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAI, разгледайте цената в реално време на токените GAI!
Прогноза за цената за GAI
Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAI? Нашата страница за прогноза за цената GAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
