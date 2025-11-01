Информация за цената за GeneAlpha (GA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00909004 $ 0.00909004 $ 0.00909004 24-часов нисък $ 0.00949331 $ 0.00949331 $ 0.00949331 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00909004$ 0.00909004 $ 0.00909004 24-часов висок $ 0.00949331$ 0.00949331 $ 0.00949331 Рекорд за всички времена $ 0.087988$ 0.087988 $ 0.087988 Най-ниска цена $ 0.00909004$ 0.00909004 $ 0.00909004 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +4.07% Промяна на цената (7д) -13.67% Промяна на цената (7д) -13.67%

Цената в реално време за GeneAlpha (GA) е$0.0094599. През последните 24 часа GA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00909004 до най-висока стойност $ 0.00949331, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GA е $ 0.087988, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00909004.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GA има промяна от -- за последния час, +4.07% за 24 часа и -13.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GeneAlpha (GA)

Пазарна капитализация $ 54.87K$ 54.87K $ 54.87K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 94.60K$ 94.60K $ 94.60K Циркулиращо предлагане 5.80M 5.80M 5.80M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на GeneAlpha е $ 54.87K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GA е 5.80M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 94.60K.