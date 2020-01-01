Токеномика на gemxbt (GEMXBT) Открийте ключова информация за gemxbt (GEMXBT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets' potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt's core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions. Официален уебсайт: https://www.gemxbt.ai/

Токеномика и анализ на цената за gemxbt (GEMXBT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за gemxbt (GEMXBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 85.41K Общо предлагане: $ 949.96M Циркулиращо предлагане: $ 949.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 85.41K Рекорд за всички времена: $ 0.01046887 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на gemxbt (GEMXBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на gemxbt (GEMXBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GEMXBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GEMXBT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GEMXBT, разгледайте цената в реално време на токените GEMXBT!

Прогноза за цената за GEMXBT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GEMXBT? Нашата страница за прогноза за цената GEMXBT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

