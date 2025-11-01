Информация за цената за Gemo (GEMO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0006636 $ 0.0006636 $ 0.0006636 24-часов нисък $ 0.00071268 $ 0.00071268 $ 0.00071268 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0006636$ 0.0006636 $ 0.0006636 24-часов висок $ 0.00071268$ 0.00071268 $ 0.00071268 Рекорд за всички времена $ 0.00097812$ 0.00097812 $ 0.00097812 Най-ниска цена $ 0.00065067$ 0.00065067 $ 0.00065067 Промяна на цената (1ч) +1.66% Промяна на цената (1д) +4.23% Промяна на цената (7д) -2.04% Промяна на цената (7д) -2.04%

Цената в реално време за Gemo (GEMO) е$0.00070198. През последните 24 часа GEMO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0006636 до най-висока стойност $ 0.00071268, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GEMO е $ 0.00097812, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00065067.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GEMO има промяна от +1.66% за последния час, +4.23% за 24 часа и -2.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gemo (GEMO)

Пазарна капитализация $ 701.96K$ 701.96K $ 701.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 701.96K$ 701.96K $ 701.96K Циркулиращо предлагане 999.97M 999.97M 999.97M Общо предлагане 999,965,020.466369 999,965,020.466369 999,965,020.466369

Текущата пазарна капитализация на Gemo е $ 701.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GEMO е 999.97M, като общото предлагане е 999965020.466369. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 701.96K.