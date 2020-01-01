Токеномика на Geko Base (GEKO) Открийте ключова информация за Geko Base (GEKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Geko Base (GEKO) Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem! Официален уебсайт: https://gekobase.com/ Купете GEKO сега!

Токеномика и анализ на цената за Geko Base (GEKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Geko Base (GEKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 372.01K $ 372.01K $ 372.01K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 372.01K $ 372.01K $ 372.01K Рекорд за всички времена: $ 0.0070819 $ 0.0070819 $ 0.0070819 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00037219 $ 0.00037219 $ 0.00037219 Научете повече за цената на Geko Base (GEKO)

Токеномика на Geko Base (GEKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Geko Base (GEKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GEKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GEKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GEKO, разгледайте цената в реално време на токените GEKO!

Прогноза за цената за GEKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме GEKO? Нашата страница за прогноза за цената GEKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GEKO сега!

