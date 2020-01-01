Токеномика на Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Открийте ключова информация за Gekko AI by Virtuals (GEKKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/15589 Купете GEKKO сега!

Токеномика и анализ на цената за Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gekko AI by Virtuals (GEKKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Рекорд за всички времена: $ 0.02640516 $ 0.02640516 $ 0.02640516 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00133536 $ 0.00133536 $ 0.00133536 Научете повече за цената на Gekko AI by Virtuals (GEKKO)

Токеномика на Gekko AI by Virtuals (GEKKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gekko AI by Virtuals (GEKKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GEKKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GEKKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GEKKO, разгледайте цената в реално време на токените GEKKO!

Прогноза за цената за GEKKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме GEKKO? Нашата страница за прогноза за цената GEKKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GEKKO сега!

