Информация за цената за GEI BEAR (GEI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0028665 $ 0.0028665 $ 0.0028665 24-часов нисък $ 0.00307745 $ 0.00307745 $ 0.00307745 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0028665$ 0.0028665 $ 0.0028665 24-часов висок $ 0.00307745$ 0.00307745 $ 0.00307745 Рекорд за всички времена $ 0.00821529$ 0.00821529 $ 0.00821529 Най-ниска цена $ 0.00139935$ 0.00139935 $ 0.00139935 Промяна на цената (1ч) +1.07% Промяна на цената (1д) +6.74% Промяна на цената (7д) -19.72% Промяна на цената (7д) -19.72%

Цената в реално време за GEI BEAR (GEI) е$0.00305977. През последните 24 часа GEI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0028665 до най-висока стойност $ 0.00307745, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GEI е $ 0.00821529, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00139935.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GEI има промяна от +1.07% за последния час, +6.74% за 24 часа и -19.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GEI BEAR (GEI)

Пазарна капитализация $ 212.41K$ 212.41K $ 212.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 212.41K$ 212.41K $ 212.41K Циркулиращо предлагане 69.42M 69.42M 69.42M Общо предлагане 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Текущата пазарна капитализация на GEI BEAR е $ 212.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GEI е 69.42M, като общото предлагане е 69420539.8469265. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 212.41K.