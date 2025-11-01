БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на GEI BEAR днес е 0.00305977 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GEI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GEI в MEXC сега.Цената в реално време на GEI BEAR днес е 0.00305977 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GEI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GEI в MEXC сега.

Повече за GEI

GEIценова информация

Какво представлява GEI

Официален уебсайт на GEI

Токеномика на GEI

GEI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

GEI BEAR Лого

GEI BEAR цена (GEI)

Не се намира в списъка

1 GEI към USD - цена в реално време:

$0.00305977
$0.00305977$0.00305977
+6.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
GEI BEAR (GEI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:28:24 (UTC+8)

Информация за цената за GEI BEAR (GEI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0028665
$ 0.0028665$ 0.0028665
24-часов нисък
$ 0.00307745
$ 0.00307745$ 0.00307745
24-часов висок

$ 0.0028665
$ 0.0028665$ 0.0028665

$ 0.00307745
$ 0.00307745$ 0.00307745

$ 0.00821529
$ 0.00821529$ 0.00821529

$ 0.00139935
$ 0.00139935$ 0.00139935

+1.07%

+6.74%

-19.72%

-19.72%

Цената в реално време за GEI BEAR (GEI) е$0.00305977. През последните 24 часа GEI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0028665 до най-висока стойност $ 0.00307745, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GEI е $ 0.00821529, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00139935.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GEI има промяна от +1.07% за последния час, +6.74% за 24 часа и -19.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GEI BEAR (GEI)

$ 212.41K
$ 212.41K$ 212.41K

--
----

$ 212.41K
$ 212.41K$ 212.41K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,539.8469265
69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Текущата пазарна капитализация на GEI BEAR е $ 212.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GEI е 69.42M, като общото предлагане е 69420539.8469265. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 212.41K.

История на цените за GEI BEAR (GEI) USD

През днешния ден промяната в цената на GEI BEAR към USD беше $ +0.00019327.
През последните 30 дни промяната в цената на GEI BEAR към USD беше $ +0.0008570118.
През последните 60 дни промяната в цената на GEI BEAR към USD беше $ +0.0012186100.
През последните 90 дни промяната в цената на GEI BEAR към USD беше $ -0.000990932756139199.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00019327+6.74%
30 дни$ +0.0008570118+28.01%
60 дни$ +0.0012186100+39.83%
90 дни$ -0.000990932756139199-24.46%

Какво е GEI BEAR (GEI)

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

GEI BEAR (GEI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за GEI BEAR (USD)

Колко ще струва GEI BEAR (GEI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от GEI BEAR (GEI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за GEI BEAR.

Проверете прогнозата за цената за GEI BEAR сега!

GEI към местни валути

Токеномика на GEI BEAR (GEI)

Разбирането на токеномиката на GEI BEAR (GEI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GEI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно GEI BEAR (GEI)

Колко струва GEI BEAR (GEI) днес?
Цената в реално време на GEI в USD е 0.00305977 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GEI към USD?
Текущата цена на GEI към USD е $ 0.00305977. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на GEI BEAR?
Пазарната капитализация за GEI е $ 212.41K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GEI?
Циркулиращото предлагане на GEI е 69.42M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GEI?
GEI постигна ATH цена от 0.00821529 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GEI?
GEI достигна ATL цена от 0.00139935 USD.
Какъв е обемът на търговията на GEI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GEI е -- USD.
Ще се повиши ли GEI тази година?
GEI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GEI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:28:24 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за GEI BEAR (GEI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,655.01
$109,655.01$109,655.01

-0.51%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,885.18
$3,885.18$3,885.18

+0.62%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02791
$0.02791$0.02791

-13.26%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.22
$188.22$188.22

+0.03%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,885.18
$3,885.18$3,885.18

+0.62%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,655.01
$109,655.01$109,655.01

-0.51%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.22
$188.22$188.22

+0.03%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5272
$2.5272$2.5272

+0.12%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.75
$1,088.75$1,088.75

+0.40%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000726
$0.0000726$0.0000726

+45.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09459
$0.09459$0.09459

+845.90%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001119
$0.001119$0.001119

+459.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000140
$0.00000140$0.00000140

+118.75%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00028
$0.00028$0.00028

+55.55%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7005
$0.7005$0.7005

+36.09%