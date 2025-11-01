Информация за цената за Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.243246 $ 0.243246 $ 0.243246 24-часов нисък $ 0.259011 $ 0.259011 $ 0.259011 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.243246$ 0.243246 $ 0.243246 24-часов висок $ 0.259011$ 0.259011 $ 0.259011 Рекорд за всички времена $ 0.674176$ 0.674176 $ 0.674176 Най-ниска цена $ 0.129475$ 0.129475 $ 0.129475 Промяна на цената (1ч) -0.91% Промяна на цената (1д) +3.62% Промяна на цената (7д) -25.58% Промяна на цената (7д) -25.58%

Цената в реално време за Geez PNutz (PNUTZ) е$0.252049. През последните 24 часа PNUTZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.243246 до най-висока стойност $ 0.259011, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PNUTZ е $ 0.674176, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.129475.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PNUTZ има промяна от -0.91% за последния час, +3.62% за 24 часа и -25.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Geez PNutz (PNUTZ)

Пазарна капитализация $ 104.60K$ 104.60K $ 104.60K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 104.60K$ 104.60K $ 104.60K Циркулиращо предлагане 415.00K 415.00K 415.00K Общо предлагане 415,000.0 415,000.0 415,000.0

Текущата пазарна капитализация на Geez PNutz е $ 104.60K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PNUTZ е 415.00K, като общото предлагане е 415000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 104.60K.