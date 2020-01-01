Токеномика на GearUp (GUP) Открийте ключова информация за GearUp (GUP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GearUp (GUP) GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike. Официален уебсайт: https://www.gearup.today/ Купете GUP сега!

Токеномика и анализ на цената за GearUp (GUP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GearUp (GUP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.00K Общо предлагане: $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.00K Рекорд за всички времена: $ 0.328423 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00064096 Текуща цена: $ 0.00089959 Научете повече за цената на GearUp (GUP)

Токеномика на GearUp (GUP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GearUp (GUP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GUP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GUP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GUP, разгледайте цената в реално време на токените GUP!

Прогноза за цената за GUP Искате ли да знаете какъв път може да поеме GUP? Нашата страница за прогноза за цената GUP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GUP сега!

