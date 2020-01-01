Токеномика на Gavun Wud (WUD) Открийте ключова информация за Gavun Wud (WUD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gavun Wud (WUD) WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem. Официален уебсайт: https://gavunwud.xyz Купете WUD сега!

Токеномика и анализ на цената за Gavun Wud (WUD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gavun Wud (WUD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Общо предлагане: $ 999.95B $ 999.95B $ 999.95B Циркулиращо предлагане: $ 999.95B $ 999.95B $ 999.95B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Gavun Wud (WUD)

Токеномика на Gavun Wud (WUD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gavun Wud (WUD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WUD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WUD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WUD, разгледайте цената в реално време на токените WUD!

Прогноза за цената за WUD Искате ли да знаете какъв път може да поеме WUD? Нашата страница за прогноза за цената WUD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WUD сега!

