Токеномика на Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Открийте ключова информация за Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официален уебсайт: https://app.morpho.org/vault Купете GTUSDC сега!

Токеномика и анализ на цената за Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Общо предлагане: $ 39.76M $ 39.76M $ 39.76M Циркулиращо предлагане: $ 13.69K $ 13.69K $ 13.69K FDV (оценка при пълна реализация): $ 42.20M $ 42.20M $ 42.20M Рекорд за всички времена: $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Текуща цена: $ 1.085 $ 1.085 $ 1.085 Научете повече за цената на Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

Токеномика на Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GTUSDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GTUSDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GTUSDC, разгледайте цената в реално време на токените GTUSDC!

Прогноза за цената за GTUSDC Искате ли да знаете какъв път може да поеме GTUSDC? Нашата страница за прогноза за цената GTUSDC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GTUSDC сега!

