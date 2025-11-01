Информация за цената за Gasspas (GASS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.24% Промяна на цената (1д) +1.58% Промяна на цената (7д) +2.42% Промяна на цената (7д) +2.42%

Цената в реално време за Gasspas (GASS) е--. През последните 24 часа GASS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GASS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GASS има промяна от +0.24% за последния час, +1.58% за 24 часа и +2.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gasspas (GASS)

Пазарна капитализация $ 853.71K$ 853.71K $ 853.71K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 853.71K$ 853.71K $ 853.71K Циркулиращо предлагане 420.69T 420.69T 420.69T Общо предлагане 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Gasspas е $ 853.71K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GASS е 420.69T, като общото предлагане е 420690000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 853.71K.