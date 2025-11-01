БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Gasspas днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GASS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GASS в MEXC сега.Цената в реално време на Gasspas днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GASS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GASS в MEXC сега.

Повече за GASS

GASSценова информация

Какво представлява GASS

Официален уебсайт на GASS

Токеномика на GASS

GASS ценова прогноза

Gasspas Лого

Gasspas цена (GASS)

Не се намира в списъка

1 GASS към USD - цена в реално време:

--
----
+1.50%1D
USD
Gasspas (GASS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:34:55 (UTC+8)

Информация за цената за Gasspas (GASS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

+1.58%

+2.42%

+2.42%

Цената в реално време за Gasspas (GASS) е--. През последните 24 часа GASS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GASS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GASS има промяна от +0.24% за последния час, +1.58% за 24 часа и +2.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gasspas (GASS)

$ 853.71K
$ 853.71K$ 853.71K

--
----

$ 853.71K
$ 853.71K$ 853.71K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Gasspas е $ 853.71K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GASS е 420.69T, като общото предлагане е 420690000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 853.71K.

История на цените за Gasspas (GASS) USD

През днешния ден промяната в цената на Gasspas към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Gasspas към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Gasspas към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Gasspas към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.58%
30 дни$ 0-33.65%
60 дни$ 0-45.04%
90 дни$ 0--

Какво е Gasspas (GASS)

Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name.

Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas’s visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that “cats eat rats”. Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.

Gasspas (GASS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Gasspas (USD)

Колко ще струва Gasspas (GASS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Gasspas (GASS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Gasspas.

Проверете прогнозата за цената за Gasspas сега!

GASS към местни валути

Токеномика на Gasspas (GASS)

Разбирането на токеномиката на Gasspas (GASS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GASS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Gasspas (GASS)

Колко струва Gasspas (GASS) днес?
Цената в реално време на GASS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GASS към USD?
Текущата цена на GASS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Gasspas?
Пазарната капитализация за GASS е $ 853.71K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GASS?
Циркулиращото предлагане на GASS е 420.69T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GASS?
GASS постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GASS?
GASS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на GASS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GASS е -- USD.
Ще се повиши ли GASS тази година?
GASS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GASS за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Gasspas (GASS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

