Токеномика на Gas (GAS) Открийте ключова информация за Gas (GAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gas (GAS) Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner. Официален уебсайт: https://neo.org/ Купете GAS сега!

Токеномика и анализ на цената за Gas (GAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gas (GAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 215.65M $ 215.65M $ 215.65M Общо предлагане: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M Циркулиращо предлагане: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 215.65M $ 215.65M $ 215.65M Рекорд за всички времена: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.621309 $ 0.621309 $ 0.621309 Текуща цена: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Научете повече за цената на Gas (GAS)

Токеномика на Gas (GAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gas (GAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAS, разгледайте цената в реално време на токените GAS!

Прогноза за цената за GAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAS? Нашата страница за прогноза за цената GAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!