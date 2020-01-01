Токеномика на GARY (GARY) Открийте ключова информация за GARY (GARY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GARY (GARY) The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter. Официален уебсайт: https://www.tiktok.com/@higary__ Купете GARY сега!

Токеномика и анализ на цената за GARY (GARY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GARY (GARY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Общо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Циркулиращо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Рекорд за всички времена: $ 0.0053833 $ 0.0053833 $ 0.0053833 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00341506 $ 0.00341506 $ 0.00341506 Научете повече за цената на GARY (GARY)

Токеномика на GARY (GARY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GARY (GARY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GARY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GARY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GARY, разгледайте цената в реално време на токените GARY!

