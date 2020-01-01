Токеномика на Gary Gonesler (GONESLER) Открийте ключова информация за Gary Gonesler (GONESLER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gary Gonesler (GONESLER) Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again. Официален уебсайт: https://www.garygonesler.com/ Купете GONESLER сега!

Токеномика и анализ на цената за Gary Gonesler (GONESLER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gary Gonesler (GONESLER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.10K $ 27.10K $ 27.10K Общо предлагане: $ 964.45M $ 964.45M $ 964.45M Циркулиращо предлагане: $ 964.45M $ 964.45M $ 964.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.10K $ 27.10K $ 27.10K Рекорд за всички времена: $ 0.00471258 $ 0.00471258 $ 0.00471258 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Gary Gonesler (GONESLER)

Токеномика на Gary Gonesler (GONESLER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gary Gonesler (GONESLER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GONESLER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GONESLER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GONESLER, разгледайте цената в реално време на токените GONESLER!

