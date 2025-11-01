Информация за цената за GarudaX (GRDX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00383091 $ 0.00383091 $ 0.00383091 24-часов нисък $ 0.00409005 $ 0.00409005 $ 0.00409005 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00383091$ 0.00383091 $ 0.00383091 24-часов висок $ 0.00409005$ 0.00409005 $ 0.00409005 Рекорд за всички времена $ 0.00593594$ 0.00593594 $ 0.00593594 Най-ниска цена $ 0.00183371$ 0.00183371 $ 0.00183371 Промяна на цената (1ч) +1.90% Промяна на цената (1д) +4.56% Промяна на цената (7д) -8.33% Промяна на цената (7д) -8.33%

Цената в реално време за GarudaX (GRDX) е$0.00402949. През последните 24 часа GRDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00383091 до най-висока стойност $ 0.00409005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GRDX е $ 0.00593594, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00183371.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GRDX има промяна от +1.90% за последния час, +4.56% за 24 часа и -8.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GarudaX (GRDX)

Пазарна капитализация $ 173.48K$ 173.48K $ 173.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 384.13K$ 384.13K $ 384.13K Циркулиращо предлагане 43.05M 43.05M 43.05M Общо предлагане 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

Текущата пазарна капитализация на GarudaX е $ 173.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GRDX е 43.05M, като общото предлагане е 95329657.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 384.13K.