Информация за цената за Gap Tooth Lizard ($GAPPY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.89% Промяна на цената (1д) -4.35% Промяна на цената (7д) -18.41% Промяна на цената (7д) -18.41%

Цената в реално време за Gap Tooth Lizard ($GAPPY) е--. През последните 24 часа $GAPPY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $GAPPY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $GAPPY има промяна от +0.89% за последния час, -4.35% за 24 часа и -18.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Пазарна капитализация $ 483.52K$ 483.52K $ 483.52K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 483.52K$ 483.52K $ 483.52K Циркулиращо предлагане 99.91B 99.91B 99.91B Общо предлагане 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Текущата пазарна капитализация на Gap Tooth Lizard е $ 483.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $GAPPY е 99.91B, като общото предлагане е 99906805287.48557. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 483.52K.