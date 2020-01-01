Токеномика на GAMI WORLD (GAMI) Открийте ключова информация за GAMI WORLD (GAMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GAMI WORLD (GAMI) GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto. Официален уебсайт: https://gamiworld.io/en Бяла книга: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/ Купете GAMI сега!

Токеномика и анализ на цената за GAMI WORLD (GAMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GAMI WORLD (GAMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 436.38K $ 436.38K $ 436.38K Общо предлагане: $ 131.83M $ 131.83M $ 131.83M Циркулиращо предлагане: $ 43.19M $ 43.19M $ 43.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Рекорд за всички времена: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00864062 $ 0.00864062 $ 0.00864062 Текуща цена: $ 0.01010278 $ 0.01010278 $ 0.01010278 Научете повече за цената на GAMI WORLD (GAMI)

Токеномика на GAMI WORLD (GAMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GAMI WORLD (GAMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAMI, разгледайте цената в реално време на токените GAMI!

