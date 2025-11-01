Информация за цената за Gamestop xStock (GMEX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24-часов нисък $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24-часов висок 24-часов нисък $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 24-часов висок $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 Рекорд за всички времена $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 Най-ниска цена $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Gamestop xStock (GMEX) е$27.48. През последните 24 часа GMEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 27.48 до най-висока стойност $ 27.48, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GMEX е $ 33.93, а най-ниската цена за всички времена е $ 23.93.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GMEX има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gamestop xStock (GMEX)

Пазарна капитализация $ 534.84K$ 534.84K $ 534.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Циркулиращо предлагане 19.46K 19.46K 19.46K Общо предлагане 253,705.81686826 253,705.81686826 253,705.81686826

Текущата пазарна капитализация на Gamestop xStock е $ 534.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GMEX е 19.46K, като общото предлагане е 253705.81686826. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.97M.