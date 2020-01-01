Токеномика на GAMER (GMR) Открийте ключова информация за GAMER (GMR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GAMER (GMR) We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more. Официален уебсайт: https://gmr.center

Токеномика и анализ на цената за GAMER (GMR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GAMER (GMR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 719.63K $ 719.63K $ 719.63K Общо предлагане: $ 329.28M $ 329.28M $ 329.28M Циркулиращо предлагане: $ 329.28M $ 329.28M $ 329.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 719.63K $ 719.63K $ 719.63K Рекорд за всички времена: $ 0.213187 $ 0.213187 $ 0.213187 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00004585 $ 0.00004585 $ 0.00004585 Текуща цена: $ 0.00218908 $ 0.00218908 $ 0.00218908 Научете повече за цената на GAMER (GMR)

Токеномика на GAMER (GMR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GAMER (GMR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GMR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GMR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GMR, разгледайте цената в реално време на токените GMR!

