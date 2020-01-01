Токеномика на GameBoy (GBOY) Открийте ключова информация за GameBoy (GBOY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GameBoy (GBOY) The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility. Официален уебсайт: https://www.gboysolana.com/ Купете GBOY сега!

Токеномика и анализ на цената за GameBoy (GBOY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GameBoy (GBOY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.59K $ 15.59K $ 15.59K Общо предлагане: $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M Циркулиращо предлагане: $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.59K $ 15.59K $ 15.59K Рекорд за всички времена: $ 0.00183012 $ 0.00183012 $ 0.00183012 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GameBoy (GBOY)

Токеномика на GameBoy (GBOY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GameBoy (GBOY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GBOY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GBOY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GBOY, разгледайте цената в реално време на токените GBOY!

Прогноза за цената за GBOY Искате ли да знаете какъв път може да поеме GBOY? Нашата страница за прогноза за цената GBOY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GBOY сега!

