Информация за цената за Game7 (G7) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.02317852 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.48% Промяна на цената (1д) -1.95% Промяна на цената (7д) +26.15%

Цената в реално време за Game7 (G7) е--. През последните 24 часа G7 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на G7 е $ 0.02317852, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, G7 има промяна от +0.48% за последния час, -1.95% за 24 часа и +26.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Game7 (G7)

Пазарна капитализация $ 950.36K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.20M Циркулиращо предлагане 2.26B Общо предлагане 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Game7 е $ 950.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на G7 е 2.26B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.20M.