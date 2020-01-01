Токеномика на Game Meteor Coin (GMTO) Открийте ключова информация за Game Meteor Coin (GMTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Game Meteor Coin (GMTO) Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Официален уебсайт: https://meteornrun.io/ Бяла книга: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Купете GMTO сега!

Токеномика и анализ на цената за Game Meteor Coin (GMTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Game Meteor Coin (GMTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 777.67K $ 777.67K $ 777.67K Общо предлагане: $ 98.92B $ 98.92B $ 98.92B Циркулиращо предлагане: $ 7.64B $ 7.64B $ 7.64B FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M Рекорд за всички времена: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010172 $ 0.00010172 $ 0.00010172 Научете повече за цената на Game Meteor Coin (GMTO)

Токеномика на Game Meteor Coin (GMTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Game Meteor Coin (GMTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GMTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GMTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GMTO, разгледайте цената в реално време на токените GMTO!

Прогноза за цената за GMTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме GMTO? Нашата страница за прогноза за цената GMTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GMTO сега!

