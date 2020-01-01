Токеномика на Game Bee (GBB)
$GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution.
Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226
Токеномика и анализ на цената за Game Bee (GBB)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Game Bee (GBB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Game Bee (GBB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Game Bee (GBB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой GBB токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой GBB токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на GBB, разгледайте цената в реално време на токените GBB!
