Информация за цената за Gama Token (GAMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.764393 24-часов нисък $ 0.764393 24-часов висок $ 0.764393 Рекорд за всички времена $ 0.873173 Най-ниска цена $ 0.585643 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Gama Token (GAMA) е$0.764393. През последните 24 часа GAMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.764393 до най-висока стойност $ 0.764393, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GAMA е $ 0.873173, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.585643.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GAMA има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gama Token (GAMA)

Пазарна капитализация $ 76.46M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 76.46M Циркулиращо предлагане 100.03M Общо предлагане 100,027,931.0

Текущата пазарна капитализация на Gama Token е $ 76.46M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GAMA е 100.03M, като общото предлагане е 100027931.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 76.46M.