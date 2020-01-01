Токеномика на Galvan (IZE)
Информация за Galvan (IZE)
What is Galvan?
Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to “galvanize” humanity to invest in wellness.
This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability.
What is IZE?
Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run.
IZE is used for:
- Fees for processing transactions
- Staking for new voting proposals
- Rewarding active Node Owners
- Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon)
- Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon)
You can get a deeper dive of IZE in Galvan’s Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper
What is the Galvan Blockchain?
The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons:
- The “Proof of Action” distribution algorithm that follows Swiss utility token standards
- Scalable blockchain-rewards system for healthy actions
- Easy participation through Node Software
The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain.
Токеномика и анализ на цената за Galvan (IZE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Galvan (IZE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Galvan (IZE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Galvan (IZE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой IZE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой IZE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на IZE, разгледайте цената в реално време на токените IZE!
Прогноза за цената за IZE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме IZE? Нашата страница за прогноза за цената IZE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
