Цената в реално време на Gallo the Hen днес е 0.00001073 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GALLO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GALLO в MEXC сега.

Повече за GALLO

GALLOценова информация

Какво представлява GALLO

Официален уебсайт на GALLO

Токеномика на GALLO

GALLO ценова прогноза

Gallo the Hen цена (GALLO)

1 GALLO към USD - цена в реално време:

-0.40%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
Gallo the Hen (GALLO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:13:50 (UTC+8)

Информация за цената за Gallo the Hen (GALLO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001073
$ 0.00001073$ 0.00001073
24-часов нисък
$ 0.00001078
$ 0.00001078$ 0.00001078
24-часов висок

$ 0.00001073
$ 0.00001073$ 0.00001073

$ 0.00001078
$ 0.00001078$ 0.00001078

$ 0.00157496
$ 0.00157496$ 0.00157496

$ 0.00001053
$ 0.00001053$ 0.00001053

-0.44%

-7.33%

-7.33%

Цената в реално време за Gallo the Hen (GALLO) е$0.00001073. През последните 24 часа GALLO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001073 до най-висока стойност $ 0.00001078, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GALLO е $ 0.00157496, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001053.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GALLO има промяна от -- за последния час, -0.44% за 24 часа и -7.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gallo the Hen (GALLO)

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

999.76M
999.76M 999.76M

999,755,593.821844
999,755,593.821844 999,755,593.821844

Текущата пазарна капитализация на Gallo the Hen е $ 10.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GALLO е 999.76M, като общото предлагане е 999755593.821844. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.73K.

История на цените за Gallo the Hen (GALLO) USD

През днешния ден промяната в цената на Gallo the Hen към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Gallo the Hen към USD беше $ -0.0000023126.
През последните 60 дни промяната в цената на Gallo the Hen към USD беше $ -0.0000034378.
През последните 90 дни промяната в цената на Gallo the Hen към USD беше $ -0.000011121561200618862.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.44%
30 дни$ -0.0000023126-21.55%
60 дни$ -0.0000034378-32.03%
90 дни$ -0.000011121561200618862-50.89%

Какво е Gallo the Hen (GALLO)

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Gallo the Hen (GALLO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Gallo the Hen (USD)

Колко ще струва Gallo the Hen (GALLO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Gallo the Hen (GALLO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Gallo the Hen.

Проверете прогнозата за цената за Gallo the Hen сега!

GALLO към местни валути

Токеномика на Gallo the Hen (GALLO)

Разбирането на токеномиката на Gallo the Hen (GALLO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GALLO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Gallo the Hen (GALLO)

Колко струва Gallo the Hen (GALLO) днес?
Цената в реално време на GALLO в USD е 0.00001073 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GALLO към USD?
Текущата цена на GALLO към USD е $ 0.00001073. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Gallo the Hen?
Пазарната капитализация за GALLO е $ 10.73K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GALLO?
Циркулиращото предлагане на GALLO е 999.76M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GALLO?
GALLO постигна ATH цена от 0.00157496 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GALLO?
GALLO достигна ATL цена от 0.00001053 USD.
Какъв е обемът на търговията на GALLO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GALLO е -- USD.
Ще се повиши ли GALLO тази година?
GALLO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GALLO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:13:50 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Gallo the Hen (GALLO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

