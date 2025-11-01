Информация за цената за Gallo the Hen (GALLO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001073 $ 0.00001073 $ 0.00001073 24-часов нисък $ 0.00001078 $ 0.00001078 $ 0.00001078 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001073$ 0.00001073 $ 0.00001073 24-часов висок $ 0.00001078$ 0.00001078 $ 0.00001078 Рекорд за всички времена $ 0.00157496$ 0.00157496 $ 0.00157496 Най-ниска цена $ 0.00001053$ 0.00001053 $ 0.00001053 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.44% Промяна на цената (7д) -7.33% Промяна на цената (7д) -7.33%

Цената в реално време за Gallo the Hen (GALLO) е$0.00001073. През последните 24 часа GALLO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001073 до най-висока стойност $ 0.00001078, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GALLO е $ 0.00157496, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001053.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GALLO има промяна от -- за последния час, -0.44% за 24 часа и -7.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gallo the Hen (GALLO)

Пазарна капитализация $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K Циркулиращо предлагане 999.76M 999.76M 999.76M Общо предлагане 999,755,593.821844 999,755,593.821844 999,755,593.821844

Текущата пазарна капитализация на Gallo the Hen е $ 10.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GALLO е 999.76M, като общото предлагане е 999755593.821844. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.73K.