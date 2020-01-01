Токеномика на Galeon (GALEON) Открийте ключова информация за Galeon (GALEON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Galeon (GALEON) Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Официален уебсайт: https://blockchain.galeon.care Бяла книга: https://whitepaper.galeon.care Купете GALEON сега!

Токеномика и анализ на цената за Galeon (GALEON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Galeon (GALEON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.41M $ 9.41M $ 9.41M Общо предлагане: $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Циркулиращо предлагане: $ 731.58M $ 731.58M $ 731.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.18M $ 33.18M $ 33.18M Рекорд за всички времена: $ 0.04139904 $ 0.04139904 $ 0.04139904 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00713505 $ 0.00713505 $ 0.00713505 Текуща цена: $ 0.01286167 $ 0.01286167 $ 0.01286167 Научете повече за цената на Galeon (GALEON)

Токеномика на Galeon (GALEON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Galeon (GALEON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GALEON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GALEON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GALEON, разгледайте цената в реално време на токените GALEON!

Прогноза за цената за GALEON Искате ли да знаете какъв път може да поеме GALEON? Нашата страница за прогноза за цената GALEON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GALEON сега!

