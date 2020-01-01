Токеномика на Galaxia (GXA) Открийте ключова информация за Galaxia (GXA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Galaxia (GXA) GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. Официален уебсайт: http://www.galaxiacoin.io/ Бяла книга: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf Купете GXA сега!

Токеномика и анализ на цената за Galaxia (GXA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Galaxia (GXA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Общо предлагане: $ 7.62B $ 7.62B $ 7.62B Циркулиращо предлагане: $ 3.07B $ 3.07B $ 3.07B FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.64M $ 17.64M $ 17.64M Рекорд за всички времена: $ 0.02331638 $ 0.02331638 $ 0.02331638 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00106629 $ 0.00106629 $ 0.00106629 Текуща цена: $ 0.00231499 $ 0.00231499 $ 0.00231499 Научете повече за цената на Galaxia (GXA)

Токеномика на Galaxia (GXA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Galaxia (GXA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GXA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GXA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GXA, разгледайте цената в реално време на токените GXA!

Прогноза за цената за GXA Искате ли да знаете какъв път може да поеме GXA? Нашата страница за прогноза за цената GXA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GXA сега!

