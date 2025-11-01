БорсаDEX+
Цената в реално време на Galactic Bonk днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за G-BONK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на G-BONK в MEXC сега.Цената в реално време на Galactic Bonk днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за G-BONK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на G-BONK в MEXC сега.

Повече за G-BONK

G-BONKценова информация

Какво представлява G-BONK

Бяла книга G-BONK

Официален уебсайт на G-BONK

Токеномика на G-BONK

G-BONK ценова прогноза

Galactic Bonk Лого

Galactic Bonk цена (G-BONK)

Не се намира в списъка

1 G-BONK към USD - цена в реално време:

--
----
+1.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Galactic Bonk (G-BONK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:16:34 (UTC+8)

Информация за цената за Galactic Bonk (G-BONK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.86%

+0.58%

+0.58%

Цената в реално време за Galactic Bonk (G-BONK) е--. През последните 24 часа G-BONK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на G-BONK е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, G-BONK има промяна от -- за последния час, +1.86% за 24 часа и +0.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Galactic Bonk (G-BONK)

$ 48.86K
$ 48.86K$ 48.86K

--
----

$ 48.86K
$ 48.86K$ 48.86K

865.91M
865.91M 865.91M

865,914,106.065531
865,914,106.065531 865,914,106.065531

Текущата пазарна капитализация на Galactic Bonk е $ 48.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на G-BONK е 865.91M, като общото предлагане е 865914106.065531. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 48.86K.

История на цените за Galactic Bonk (G-BONK) USD

През днешния ден промяната в цената на Galactic Bonk към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Galactic Bonk към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Galactic Bonk към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Galactic Bonk към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.86%
30 дни$ 0-16.72%
60 дни$ 0-49.79%
90 дни$ 0--

Какво е Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Galactic Bonk (USD)

Колко ще струва Galactic Bonk (G-BONK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Galactic Bonk (G-BONK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Galactic Bonk.

Проверете прогнозата за цената за Galactic Bonk сега!

G-BONK към местни валути

Токеномика на Galactic Bonk (G-BONK)

Разбирането на токеномиката на Galactic Bonk (G-BONK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените G-BONK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Galactic Bonk (G-BONK)

Колко струва Galactic Bonk (G-BONK) днес?
Цената в реално време на G-BONK в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на G-BONK към USD?
Текущата цена на G-BONK към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Galactic Bonk?
Пазарната капитализация за G-BONK е $ 48.86K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на G-BONK?
Циркулиращото предлагане на G-BONK е 865.91M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на G-BONK?
G-BONK постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на G-BONK?
G-BONK достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на G-BONK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за G-BONK е -- USD.
Ще се повиши ли G-BONK тази година?
G-BONK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за G-BONK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:16:34 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Galactic Bonk (G-BONK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

