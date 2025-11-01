Информация за цената за Gala Music (MUSIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00505227 $ 0.00505227 $ 0.00505227 24-часов нисък $ 0.00605008 $ 0.00605008 $ 0.00605008 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00505227$ 0.00505227 $ 0.00505227 24-часов висок $ 0.00605008$ 0.00605008 $ 0.00605008 Рекорд за всички времена $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.37% Промяна на цената (1д) -9.51% Промяна на цената (7д) -45.55% Промяна на цената (7д) -45.55%

Цената в реално време за Gala Music (MUSIC) е$0.00506075. През последните 24 часа MUSIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00505227 до най-висока стойност $ 0.00605008, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUSIC е $ 0.303994, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUSIC има промяна от -0.37% за последния час, -9.51% за 24 часа и -45.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gala Music (MUSIC)

Пазарна капитализация $ 800.42K$ 800.42K $ 800.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 800.42K$ 800.42K $ 800.42K Циркулиращо предлагане 158.16M 158.16M 158.16M Общо предлагане 158,162,906.3424427 158,162,906.3424427 158,162,906.3424427

Текущата пазарна капитализация на Gala Music е $ 800.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MUSIC е 158.16M, като общото предлагане е 158162906.3424427. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 800.42K.