Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. Официален уебсайт: https://film.gala.com/ Бяла книга: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf

Токеномика и анализ на цената за Gala Film (FILM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gala Film (FILM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Общо предлагане: $ 129.28M $ 129.28M $ 129.28M Циркулиращо предлагане: $ 129.28M $ 129.28M $ 129.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Рекорд за всички времена: $ 0.234889 $ 0.234889 $ 0.234889 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00537361 $ 0.00537361 $ 0.00537361 Текуща цена: $ 0.01534835 $ 0.01534835 $ 0.01534835 Научете повече за цената на Gala Film (FILM)

Токеномика на Gala Film (FILM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gala Film (FILM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FILM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FILM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FILM, разгледайте цената в реално време на токените FILM!

