Токеномика на Gaisha AI (GAISHA) Открийте ключова информация за Gaisha AI (GAISHA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gaisha AI (GAISHA) Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders Официален уебсайт: https://gaisha.app/ Бяла книга: https://gaisha.gitbook.io/gaisha/overview/about-gaisha-v1.0 Купете GAISHA сега!

Токеномика и анализ на цената за Gaisha AI (GAISHA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gaisha AI (GAISHA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Рекорд за всички времена: $ 0.00258098 $ 0.00258098 $ 0.00258098 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Gaisha AI (GAISHA)

Токеномика на Gaisha AI (GAISHA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gaisha AI (GAISHA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAISHA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAISHA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAISHA, разгледайте цената в реално време на токените GAISHA!

Прогноза за цената за GAISHA Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAISHA? Нашата страница за прогноза за цената GAISHA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAISHA сега!

