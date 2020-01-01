Токеномика на GAIM Studio (GAIM) Открийте ключова информация за GAIM Studio (GAIM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GAIM Studio (GAIM) Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more. Официален уебсайт: https://gaimstudio.com/ Бяла книга: https://resenhadobar.github.io/AImongUs-public/ Купете GAIM сега!

Токеномика и анализ на цената за GAIM Studio (GAIM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GAIM Studio (GAIM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 100.88K $ 100.88K $ 100.88K Общо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Циркулиращо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 100.88K $ 100.88K $ 100.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00279978 $ 0.00279978 $ 0.00279978 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010009 $ 0.00010009 $ 0.00010009 Научете повече за цената на GAIM Studio (GAIM)

Токеномика на GAIM Studio (GAIM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GAIM Studio (GAIM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAIM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAIM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAIM, разгледайте цената в реално време на токените GAIM!

