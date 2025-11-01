Информация за цената за Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.971612 $ 0.971612 $ 0.971612 24-часов нисък $ 0.998698 $ 0.998698 $ 0.998698 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.971612$ 0.971612 $ 0.971612 24-часов висок $ 0.998698$ 0.998698 $ 0.998698 Рекорд за всички времена $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Най-ниска цена $ 0.926229$ 0.926229 $ 0.926229 Промяна на цената (1ч) +0.23% Промяна на цената (1д) +0.51% Промяна на цената (7д) -0.73% Промяна на цената (7д) -0.73%

Цената в реално време за Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) е$0.992929. През последните 24 часа AIDAUSDC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.971612 до най-висока стойност $ 0.998698, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIDAUSDC е $ 1.13, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.926229.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIDAUSDC има промяна от +0.23% за последния час, +0.51% за 24 часа и -0.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Пазарна капитализация $ 113.96M$ 113.96M $ 113.96M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 113.96M$ 113.96M $ 113.96M Циркулиращо предлагане 114.77M 114.77M 114.77M Общо предлагане 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

Текущата пазарна капитализация на Gaib AI Dollar Alpha USDC е $ 113.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIDAUSDC е 114.77M, като общото предлагане е 114772921.187424. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 113.96M.